При крушении самолета в Татарстане погиб помощник замглавы Казани

Помощник замглавы Казани погиб при крушении самолета в Татарстане При крушении самолета в Татарстане погиб помощник замглавы Казани

Москва13 сен Вести.Помощник замглавы Казани оказался курсантом, который погиб при крушении самолете в Татарстране 12 сентября.

По данным канала Baza, 39-летний Владимир Ж. занимал должность первого заместителя главы города Дениса Калинкина. Мужчина учился в частной школе авиации "Авиатор" на втором курсе.

12 сентября состоялся его первый полет. Вместе с ним на борту Cessna 172 находился опытный инструктор Олег Г. с почти 10-летним стажем.

Владимир всегда мечтал летать, занимался спортом, участвовал в велогонках. Имел благодарность от мэра Казани за активное участие в жизни города.

12 сентября самолет Cessna-172 (регистрационный номер RA-0794G) упал на территории села Шемордан. Оба находившихся на борту человека погибли. Возбуждено уголовное дело. Росавиация классифицировала крушение легкомоторного самолета как катастрофу.