Захарова: посол РФ в США Дарчиев умер в Москве от хронического заболевания

Захарова раскрыла причину смерти Александра Дарчиева Захарова: посол РФ в США Дарчиев умер в Москве от хронического заболевания

Москва11 ноя Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол России в США Александр Дарчиев умер в Москве от хронического заболевания. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Александр Никитич умер сегодня в Москве от хронического заболевания. О дате и месте прощания мы информируем дополнительно написала Захарова

По ее словам, МИД России получает многочисленные соболезнования из разных стран в связи со смертью дипломата. Захарова также заявила, что ведомство получает вопросы от СМИ, в том числе от американских журналистов, которые распространяют конспирологические версии.

Получаем и вопросы от СМИ. Активизировались акулы пера из Штатов с непотребной конспирологией отметила официальный представитель МИД России

Ранее Организация Объединенных Наций выразила соболезнования в связи со смертью посла России в США Александра Дарчиева.

Дарчиев был назначен послом России в США в марте 2025 года. Ранее он занимал должность главы департамента Северной Атлантики МИД России.