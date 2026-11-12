Яковенко заявил о большом вкладе Дарчиева в диалог Москвы и Вашингтона РИА Новости: Яковенко оценил вклад Дарчиева в восстановление отношений с США

Москва12 ноя Вести.Посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев внес большой вклад для стабилизации и восстановления отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявил заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко в разговоре с РИА Новости.

Отношения с США носят очень сложный и деликатный характер. От личности посла зависит многое. Поэтому и дипломатов на эту должность подбирают, если можно так сказать, штучно сказал Яковенко

В разговоре с агентством посол назвал уход Дарчиева из жизни невосполнимой утратой для российской дипломатии.

...Он был одним из столпов американистики, внесший весомый вклад в создание условий для стабилизации и восстановления отношений между Россией и США после тяжелейшей эпохи Байдена добавил замгендиректора медиагруппы

Министерство иностранных дел (МИД) России ранее сообщило, что Дарчиев скоропостижно скончался на 67-м году жизни​​​. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что дипломат умер в Москве от хронического заболевания.