Москва12 нояВести.Президент России Владимир Путин выразит соболезнования в связи со скоропостижной смертью посла РФ в США Александра Дарчиева.
Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после того, как его спросили, ждать ли комментариев от главы государства.
Даответил Песков на соответствующий вопрос
Министерство иностранных дел (МИД) России ранее сообщило, что Дарчиев скоропостижно скончался на 67-м году жизни. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила , что дипломат умер в Москве от хронического заболевания.