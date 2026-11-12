ТАСС: соболезнования Путина по поводу смерти Дарчиева будут опубликованы

Путин направит соболезнования по поводу смерти Дарчиева ТАСС: соболезнования Путина по поводу смерти Дарчиева будут опубликованы

Москва12 ноя Вести.Президент России Владимир Путин выразит соболезнования в связи со скоропостижной смертью посла РФ в США Александра Дарчиева.

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после того, как его спросили, ждать ли комментариев от главы государства.

Да ответил Песков на соответствующий вопрос

Министерство иностранных дел (МИД) России ранее сообщило, что Дарчиев скоропостижно скончался на 67-м году жизни​​​. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила , что дипломат умер в Москве от хронического заболевания.