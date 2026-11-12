Богданов о Дарчиеве: мы потеряли настоящего американиста Богданов: потеря дипломата Дарчиева – потеря для науки

Москва12 ноя Вести.Уход из жизни посла России в США Александра Дарчиева стал потерей не только для дипломатии, но и науки.

Об этом заявил автор ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.

Посол России в США Александр Никитич Дарчиев был очень глубокими и интеллигентным человеком. Это большая потеря не только для нашей дипломатии, но и для науки. Мы потеряли настоящего американиста. Таких мало. Очень жаль, что не получилось пообщаться столько, сколько бы хотелось. Мы думали об интервью. К сожалению, не вышло. Царствие Небесное! написал он

Ранее Министерство иностранных дел РФ сообщило о смерти посла России в США Александра Дарчиева. Дипломату было 66 лет.