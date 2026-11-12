"Известия": посла России в США посмертно внесли в "Миротворец"

В базу сайта "Миротворец" внесли умершего посла РФ в США Дарчиева "Известия": посла России в США посмертно внесли в "Миротворец"

Москва12 ноя Вести.В базу данных украинского сайта "Миротворец" (заблокирован в РФ по решению суда) посмертно внесли посла России в США Александра Дарчиева.

Об этом свидетельствуют данные ресурса от 11 ноября, выяснили в “Известиях”.

Дарчиева обвиняют в поддержке России, а также в действиях, которые якобы угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) РФ сообщило, что Дарчиев скоропостижно скончался на 67-м году жизни​​​.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломат умер от хронического заболевания. Она также отметила, что сейчас Москва получает большое количество соболезнований из разных уголков планеты. По ее словам, послания “пронизаны горечью утраты и теплыми воспоминаниями о совместной работе с дипломатом”.