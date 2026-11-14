Захарова заявила, что дипломат Дарчиев всегда работал с полной отдачей Захарова: Дарчиев отдавал всего себя любимому делу

Москва14 ноя Вести.Дипломат Александр Дарчиев всегда работал с полной отдачей. Об этом заявила в комментарии ИС "Вести" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что сама работала с послом РФ в США Дарчиевым и восхищалась его трудолюбием.

Он отдавал себя своему любимому делу, дипломатической службе без остатка. Я работала с ним непосредственно в загранучреждении, мы постоянно работали с ним в центральном аппарате. И у меня было такое ощущение, что он действительно работает 24 часа в сутки заявила она

Захарова также отметила, что Дарчиев страдал от хронического заболевания. Однако, подчеркнула она, дипломат никогда не пасовал перед болезнью.

Он не пасовал перед этим недугом и всегда с честью, высокопрофессионально выполнял и свои обязанности, свой долг. Это было настоящее служение сказала она

Церемония прощания с дипломатом проходит 14 ноября в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ в Москве.

Александр Дарчиев умер 11 ноября в возрасте 66 лет.