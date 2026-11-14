Москва14 ноя Вести.Посол России в США Александр Дарчиев был профессионалом высшего класса, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста ИС "Вести".

В Москве 14 ноября в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ проходит церемония прощания с дипломатом.

Александр Никитич был профессионалом высшего класса, человеком, который глубоко знал дело, которым занимался, и блестяще владел инструментарием отметила она

Захарова подчеркнула, что дипломат также был хорошим наставником для молодых коллег.

Он вводил их в мир дипломатии, помогая становиться как профессионалами, так и надежными товарищами. Это уникальное сочетание. Мало быть просто профессионалом, мало быть просто хорошим человеком. Для службы Отечеству, своему народу нужно сочетание этих качеств подчеркнула официальный представитель МИД РФ

Александр Дарчиев умер 11 ноября в возрасте 66 лет. Причиной смерти стало хроническое заболевание.

Всю свою карьеру (а работал он в системе министерства с 1992 года) он посвятил северо-американскому направлению. В марте 2025 года он был назначен послом Российской Федерации в США и сменил Анатолия Антонова.