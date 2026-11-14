Ушаков о Дарчиеве: он был одним из сильнейших специалистов по Америке Ушаков назвал Дарчиева сильнейшим российским специалистом по Америке

Москва14 ноя Вести.Посол России в США Александр Дарчиев был одним из сильнейших специалистов по Америке. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналиста ИС "Вести"

Это мой близкий друг, прекрасный человек. Конечно, профессионал, я бы сказал, высочайшей пробы. Работал спокойно, уверенно, не выпячивался, но очень и очень качественно, очень. Я думаю, что один из сильнейших российских специалистов по Америке. Несомненно сказал он

В Москве 14 ноября в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ проходит церемония прощания с Александром Дарчиевым.

Дипломат умер 11 ноября в возрасте 66 лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что причиной смерти стало хроническое заболевание.