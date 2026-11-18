Бывшего вице-премьера РФ Полторанина похоронят на кладбище в Новой Москве Прощание с бывшим вице-премьером РФ Полтораниным пройдет 19 ноября

Москва18 ноя Вести.Бывшего вице-премьера РФ Михаила Полторанина похоронят на кладбище в деревне Губцево в Новой Москве, сообщило РИА Новости со ссылкой на сына умершего Максима Полторанина.

О смерти экс-чиновника стало известно в понедельник, 16 ноября. Полторанин скончался в больнице в Коммунарке на 87-м году жизни, не дожив неделю до дня рождения.

Деревенское кладбище в Губцево (Новая Москва - ред.) сказал Максим Полторанин, отвечая на вопрос о месте захоронения отца

Церемония прощания пройдет в поминальном зале больницы "Коммунарка" 19 ноября, уточнил он.