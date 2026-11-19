В Москве простились с бывшим министром печати РФ Михаилом Полтораниным

Церемония прощания с экс-министром печати Полтораниным прошла в Москве В Москве простились с бывшим министром печати РФ Михаилом Полтораниным

Москва19 ноя Вести.В Москве в ритуальном зале ММКЦ "Коммунарка" 19 ноября прошла церемония прощания с бывшим вице-премьером РФ, бывшим министром печати Михаилом Полтораниным. Об этом сообщает ТАСС.

Десятки людей собрались проститься с усопшим. Полторанина похоронят на кладбище деревни Губцево в поселении Первомайское в Новой Москве.

Михаил Полторанин родился 22 ноября 1939 года в деревне Белый Луг Казахской ССР. Окончил факультет журналистики Казахского госуниверситета. Работал главным редактором "Московской правды". В период с 1990 по 1992 год был министром печати и информации РСФСР и РФ. Затем занимал пост зампредседателя правительства РФ, был депутатом Госдумы I созыва.

Полторанин скончался 16 ноября на 87-м году жизни.