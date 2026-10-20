С телеведущим Михаилом Пономаревым простятся 23 октября в узком кругу

Стало известно место и время прощания с телеведущим Михаилом Пономаревым С телеведущим Михаилом Пономаревым простятся 23 октября в узком кругу

Москва20 окт Вести.Прощание с российским журналистом и телеведущим Михаилом Пономаревым пройдет 23 октября, в пятницу, передает ТАСС.

Отмечается, что церемония организована для близких, друзей и коллег.

Прощание с Михаилом Пономаревым состоится 23 октября (пятница) с 12.00 до 13.00 по адресу город Москва, Савеловский проезд, дом 10, строение 4 приводит агентство слова своей собеседницы

Михаил Пономарев ушел из жизни 19 октября 2026 года, причиной смерти стал инфаркт. Он был ведущим программ "Вести" на РТР (1991-1999) и "Новости" на ТВ-6 (1999-2001). 18 июля ему исполнилось 57 лет.