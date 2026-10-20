Москва20 октВести.Прощание с российским журналистом и телеведущим Михаилом Пономаревым пройдет 23 октября, в пятницу, передает ТАСС.
Отмечается, что церемония организована для близких, друзей и коллег.
Прощание с Михаилом Пономаревым состоится 23 октября (пятница) с 12.00 до 13.00 по адресу город Москва, Савеловский проезд, дом 10, строение 4приводит агентство слова своей собеседницы
Михаил Пономарев ушел из жизни 19 октября 2026 года, причиной смерти стал инфаркт. Он был ведущим программ "Вести" на РТР (1991-1999) и "Новости" на ТВ-6 (1999-2001). 18 июля ему исполнилось 57 лет.