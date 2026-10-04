Руководителя центра авторской песни Костромина похоронят на кладбище в Балашихе Похороны руководителя центра авторской песни Костромина пройдут в Балашихе

Москва4 окт Вести.Художественного руководителя Московского центра авторской песни Александра Костромина похоронят 7 октября на Новодеревенском кладбище в Подмосковье, сообщается на сайте центра.

До этого, утром, пройдет отпевание в Церкви иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" в микрорайоне ВНИИПО, 16 в Балашихе.

В эту церковь ходил Александр Николаевич, она существует исключительно на пожертвования отмечается в информации

Отпевание также будет проведено за пожертвования. После церемонии желающие смогут пожертвовать на храм любую сумму.

Затем все отправятся на Новодеревенское кладбище, после – на поминки.

Александр Костромин умер 3 октября в возрасте 75 лет. Как сообщила его вдова, причиной смерти стало онкологическое заболевание.