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Лидера рок-группы "Разные люди" похоронят на Богословском кладбище в Петербурге

Музыканта Чернецкого похоронят 12 ноября на Богословском кладбище в Петербурге Лидера рок-группы "Разные люди" похоронят на Богословском кладбище в Петербурге

Москва10 ноя Вести.Лидер рок-группы "Разные люди", автор большинства ее песен Александр Чернецкий будет похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей семьи покойного.

Похороны пройдут на Богословском кладбище 12 ноября в 14.00 сказал собеседник агентства

До этого в Феодоровском соборе состоится прощание с музыкантом, начало в 12.00.

Александр Чернецкий умер 8 ноября на 61-м году жизни после продолжительной болезни.

По сведениям СМИ, музыкант страдал от болезни Бехтерева – хронического заболевания суставов и позвоночника.