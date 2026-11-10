Москва10 нояВести.Лидер рок-группы "Разные люди", автор большинства ее песен Александр Чернецкий будет похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей семьи покойного.
Похороны пройдут на Богословском кладбище 12 ноября в 14.00сказал собеседник агентства
До этого в Феодоровском соборе состоится прощание с музыкантом, начало в 12.00.
Александр Чернецкий умер 8 ноября на 61-м году жизни после продолжительной болезни.
По сведениям СМИ, музыкант страдал от болезни Бехтерева – хронического заболевания суставов и позвоночника.