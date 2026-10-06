Москва6 окт Вести.Шансонье и музыкального продюсера Леонида Телешева похоронят 7 октября в Твери на Дмитрово-Черкасском кладбище. Прощание пройдет в Воскресенском соборе. Скорей всего Телешева похоронят недалеко от его друга Михаила Круга, сообщает ТАСС со ссылкой на певца Паскаля (настоящее имя - Павел Титов).

Это не будет рядом с Кругом - там нет мест, но я уверен, что это место будет абсолютно достойно этого человека. А если это будет недалеко от Миши Круга, так это будет вполне понятно, потому что они были прямо друзья. И Телешев ему помогал достаточно активно в начале карьеры приводятся слова Паскаля

Леонид Телешев скончался 4 октября на 65-м году жизни от онкологического заболевания.