Прощание с радиожурналистом Сергеем Тутовым пройдет 23 октября в Москве

Стала известна дата прощания с радиожурналистом Тутовым Прощание с радиожурналистом Сергеем Тутовым пройдет 23 октября в Москве

Москва21 окт Вести.Прощание с радиожурналистом Сергеем Тутовым (Мартином Ландерсом) пройдет 23 октября в Москве в ритуальном зале 13-й больницы на Дубровке, передает РИА Новости со ссылкой на окружение .

О его смерти сообщил ранее его коллега Алексей Образцов. Причиной смерти его, предварительно, стала сердечная недостаточность, он умер в реанимации

Прощание пройдет 234 октября в 10.30 в ритуальном зале 13-й больницы на Дубровке сказала собеседница агентства

О месте захоронения объявят позже.

Тутов запомнился слушателям по радиопрограммам на "Юности", "Роксе", "Станции 106,8". У него было собственное шоу "Back To The Universe", где он рассказывал об истории электронной музыки.