С автором-исполнителем шансона Леонидом Телешевым простятся 7 октября Прощание с автором-исполнителем шансона Леонидом Телешевым пройдет 7 октября

Москва5 окт Вести.Прощание с музыкальным продюсером, автором-исполнителем русского шансона Леонидом Телешевым пройдет 7 октября. Церемония состоится в Воскресенском соборе в Твери, сообщает ТАСС со ссылкой на певца Павла Титова (Паскаля).

Отпевание начнется в 12.30 в Воскресенском соборе в Твери уточнил источник

Ранее сообщалось, что певец, композитор и продюсер Леонид Телешев скончался на 65-м году жизни от рака. Он был близким другом Михаила Круга, организатором ежегодного фестиваля русского шансона памяти Михаила Круга в Твери.