Группа "Любэ" и центр Игоря Матвиенко организуют похороны бэк-вокалиста Тарасова Похороны бэк-вокалиста Тарасова организуют группа "Любэ" и центр Игоря Матвиенко

Москва1 ноя Вести.Похороны бэк-вокалиста группы "Любэ" Алексея Тарасова начали организовывать его коллеги и Продюсерский центр Игоря Матвиенко, передает РИА Новости со ссылкой на концертного директора коллектива Олега Головко.

Сегодня стало известно, что музыкант скончался в возрасте 64 лет. По сведениям СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Группа "Любэ" и центр Игоря Матвиенко организовывают похороны бэк-вокалиста Тарасова говорится в сообщении

Прощание и похороны с Алексеем Тарасовым состоятся 4 ноября.

Музыкант родился в Москве 2 декабря 1961 года. Он окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова и был участником группы "Любэ" практически с самого начала деятельности музыкального коллектива – с 1989 года.