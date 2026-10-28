Ушел из жизни музыкант "Мистера Твистера" Валерий Лысенко Валерий Лысенко из группы "Мистер Твистер" погиб в результате несчастного случая

Москва28 окт Вести.Валерий Лысенко, выступавший в группе "Мистер Твистер" как певец и барабанщик, погиб в 65 лет. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в его окружении.

Как отметил собеседник агентства, трагедия произошла недавно, причиной стал несчастный случай.

Подробности обещают сообщить позже. Сейчас продолжается следствие.

Его не стало совсем недавно. Произошел несчастный случай. Остальная информация будет позже, пока идет следствие цитирует слова источника ТАСС

Валерий Лысенко, известный как Ёж, был барабанщиком и вокалистом группы "Мистер Твистер". Коллектив, играющий рок-н-ролл и рокабилли, был создан в 1985 году вместе с гитаристом Вадимом Дороховым и контрабасистом Олегом Усмановым. Свой первый концерт группа дала 25 декабря 1985 года.