Подросток на питбайке насмерть сбил бывшего участника группы "Цветы" Петровского Во Владимирской области погиб музыкант из группы "Цветы" Владислав Петровский

Москва17 авг Вести.В Петушинском районе Владимирской области погиб музыкант Владислав Петровский, в свое время выступавший в составе группы Стаса Намина "Цветы". Его сбил подросток на питбайке, сообщает РЕН ТВ.

74-летний Владислав Петровский пересекал дорогу на велосипеде, когда в него на высокой скорости врезался 15-летний школьник на питбайке говорится в публикации

После столкновения мужчина упал и потерял сознание. По словам его супруги, скорую помощь ждали порядка полутора часов. Все это время Петровскому пытались оказать помощь, но спасти его не удалось.

Подросток с места происшествия не скрылся. Очевидцы говорят, что он был трезв и повторял: "Что же я наделал?" Водительских прав у подростка не было, а транспортное средство не зарегистрировано.

Владислав Петровский был клавишником и аранжировщиком "Цветов". В 1990-х годах он также выступал в коллективе Александра Лосева, который использовал название и репертуар группы.