Москва17 авгВести.В Петушинском районе Владимирской области погиб музыкант Владислав Петровский, в свое время выступавший в составе группы Стаса Намина "Цветы". Его сбил подросток на питбайке, сообщает РЕН ТВ.
74-летний Владислав Петровский пересекал дорогу на велосипеде, когда в него на высокой скорости врезался 15-летний школьник на питбайкеговорится в публикации
После столкновения мужчина упал и потерял сознание. По словам его супруги, скорую помощь ждали порядка полутора часов. Все это время Петровскому пытались оказать помощь, но спасти его не удалось.
Подросток с места происшествия не скрылся. Очевидцы говорят, что он был трезв и повторял: "Что же я наделал?" Водительских прав у подростка не было, а транспортное средство не зарегистрировано.
Владислав Петровский был клавишником и аранжировщиком "Цветов". В 1990-х годах он также выступал в коллективе Александра Лосева, который использовал название и репертуар группы.