Поэт и композитор Леонид Телешев умер на 65-м году жизни Умер исполнитель шансона Леонид Телешев

Москва5 окт Вести.Певец, композитор и продюсер Леонид Телешев скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщается в МАХ-канале радио "Шансон".

Певца, композитора, продюсера и человека, чье имя многие годы было неразрывно связано с историей шансона по-русски и творческим наследием Михаила Круга, не стало 4 октября говорится в сообщении

Леонид Телешев был близким другом Михаила Круга, они дружили с юных лет. В 1992 году Леонид Телешев помог Михаилу записать альбом "Жиган-лимон". После гибели Круга Телешев помогал его семье, в частности, записал несколько дуэтов с Ириной Круг.

Певица Ирина Круг и ее сын Александр Круг на концертах часто благодарили Леонида Телешева за участие в их судьбе и всегда с теплотой отзывались о нем.

Леонид Телешев также возглавил Фонд творческого наследия Михаила Круга и являлся вдохновителем и организатором фестиваля его памяти в Твери.