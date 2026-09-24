Российские звезды о Сергее Соседове: он был одиноким человеком Звезды российской эстрады скорбят о смерти Сергея Соседова

Москва24 сен Вести.Журналист Сергей Соседов скончался 23 сентября на 59-м году жизни в якутском городе Нерюнгри в результате несчастного случая. Звезды российской эстрады поделились с РБК, чем им запомнился трагически ушедший музыкальный критик.

По словам телеведущей Елены Ханги, Соседов был тонким, ранимым и талантливым человеком. Он хотел создать свою телепрограмму об ушедших звездах.

Сергей тогда признался, что мечтает вести программу, в которой рассказывал бы об ушедших легендах — о Гурченко, Шмыге и других великих артистах, которых он так хорошо знал и так любил. К сожалению, эту мечту он не успел осуществить рассказала Елена Ханга

По словам певицы Татьяны Булановой Сергей Соседов был образованным и эрудированным человеком. Она назвала смерть журналиста утратой для российского шоу-бизнеса.

Он говорил то, что он думал, что он чувствовал, и это, наверное, самое важное его качество. Поэтому, когда я узнала вчера [о его смерти], я, честно говоря, была в шоке поделилась певица

Лолита Милявская, как и многие другие знаменитости, не оставила без внимания смерть журналиста и написала о нем в своем телеграм-канале.

Сережа, ты сделал себя сам. Ты был очень индивидуальным! написала артистка

Ранее сообщалось, что певец Игорь Наджиев рассказал о том, что главным человеком в жизни Сергея Соседова была его мама.