Москва24 сен Вести.Певец Игорь Наджиев рассказал, что трагически ушедший журналист Сергей Соседов считал свою маму главным смыслом жизни. Об этом пишет "Абзац".

Он ее очень любил. Всегда, когда мы с ним созванивались и разговаривали часами, рассказывал: "Ты знаешь, как она у меня вкусно готовит?" Он жил ради нее, она для него – все приводятся слова Наджиева

Соседов не раз задавался вопросом, почему все поют про отношения между мужчиной и женщиной, но никто давно не пишет песен о мамах. По его словам, в жизни любого "это едва ли не самая главная тема".

Игорь Наджиев собирается обязательно поговорить с 90-летней Антониной Соседовой на церемонии прощания с журналистом.

Ранее сообщалось, что Сергея Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье.