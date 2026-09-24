Отар Кушанашвили о Соседове: он был чистый помыслами парень

Часто невыносимый, но всегда яркий: Отар Кушанашвили о Сергее Соседове Отар Кушанашвили о Соседове: он был чистый помыслами парень

Москва24 сен Вести.Телеведущий Отар Кушанашвили рассказал о том, каким он запомнил трагически ушедшего музыкального критика Сергея Соседова. Своими эмоциями он поделился в канале MAX.

Соседов был приятелем и товарищем Кушанашвили. По словам телеведущего, они договорились не обсуждать работу друг друга.

Я просто нежно относился к нему, потому что он правда был чистый помыслами парень. Вот что самое важное сказал ведущий

Кончина любого яркого человека - трагедия для всего мира, отметил он, но это тема, которую обсуждать долго имеют право только близкие люди.

Просто хочу, чтобы я его запомнил - невыносимым часто, но всегда ярким заявил Кушанашвили

Сергей Соседов умер 23 сентября, ему было 58 лет. По предварительным данным, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.