Яна Поплавская рассказала о встрече с Соседовым две недели назад Поплавская: Соседов был полон планов, ничто не предвещало беды

Москва23 сен Вести.Две недели назад Яна Поплавская виделась с Сергеем Соседовым, он был полон планов на жизнь, ничто не предвещало беды, написала в своем MAX-канале актриса.

У нас с Сергеем были очень хорошие отношения. Мы виделись с ним две недели назад на съемках у Малахова. Он был полон планов на жизнь и ничего не предвещало такой беды написала Поплавская

Она добавила, что у Сергея Соседова осталась одна 88-летняя мама, о которой он очень заботился.

Вспоминая о Соседове, Поплавская подчеркнула, что он был действительно был хорошим, профессиональным музыкальным критиком и журналистом.