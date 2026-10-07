Церемония прощания с Леонидом Телешевым проходит в Твери

В Твери прощаются с шансонье Леонидом Телешевым Церемония прощания с Леонидом Телешевым проходит в Твери

Москва7 окт Вести.В Воскресенском соборе города Твери в данный момент проходит церемония прощания с продюсером и исполнителем шансона Леонидом Телешевым, сообщает ТАСС.

После отпевания Леонид Телешев будет похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище, там же, где покоится его друг, шансонье Михаил Круг.

Леонид Телешев скончался от рака 4 октября, на 65-м году жизни. Он был близким другом Михаила Круга, помогал ему с записью альбома "Жиган-лимон", после смерти товарища участвовал в продвижении творчества его вдовы Ирины Круг.

Леонид Телешев также возглавил Фонд творческого наследия Михаила Круга и являлся вдохновителем и организатором фестиваля его памяти в Твери.