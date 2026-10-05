Певца Леонида Телешева могут похоронить в Твери рядом с Михаилом Кругом

Исполнителя шансона Леонида Телешева могут похоронить рядом с Михаилом Кругом Певца Леонида Телешева могут похоронить в Твери рядом с Михаилом Кругом

Москва5 окт Вести.Возможное место погребения шансонье и музыкального продюсера Леонида Телешева – Дмитрово-Черкасское кладбище в Твери, где похоронен его друг, певец Михаил Круг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на певца Паскаля (настоящее имя – Павел Титов).

Леонида, скорее всего, похоронят на Дмитрово-Черкасском кладбище в Твери. Скорее всего, там же, где похоронен Миша Круг приводятся слова исполнителя

Ранее сообщалось, что Леонид Телешев скончался 4 октября на 65 году жизни от онкологического заболевания.

Леонид Телешев был близким другом Михаил Круга, занимался продвижением творчества его вдовы Ирины и являлся организатором фестиваля русского шансона памяти шансонье.