Бэк-вокалиста группы "Любэ" похоронят на Рублевском кладбище Похороны бэк-вокалиста "Любэ" Тарасова пройдут на Рублевском кладбище

Москва2 ноя Вести.Бэк-вокалиста группы "Любэ" Алексей Тарасова, скончавшегося на 65-м году жизни, похоронят на Рублевском кладбище 4 ноября, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что причиной смерти 64-летнего исполнителя стало онкологическое заболевание, с которым он боролся с середины лета этого года.

Захоронение будет на Рублевском кладбище послезавтра сказал агентству представитель коллектива

Тарасов родился в Москве 2 декабря 1961 года. Он окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова и был участником группы "Любэ" практически с самого начала деятельности музыкального коллектива – с 1989 года.