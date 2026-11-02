Москва2 нояВести.Бэк-вокалиста группы "Любэ" Алексей Тарасова, скончавшегося на 65-м году жизни, похоронят на Рублевском кладбище 4 ноября, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что причиной смерти 64-летнего исполнителя стало онкологическое заболевание, с которым он боролся с середины лета этого года.
Захоронение будет на Рублевском кладбище послезавтрасказал агентству представитель коллектива
Тарасов родился в Москве 2 декабря 1961 года. Он окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова и был участником группы "Любэ" практически с самого начала деятельности музыкального коллектива – с 1989 года.