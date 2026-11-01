Москва1 нояВести.Ушел из жизни бэк-вокалист группы "Любэ" Алексей Тарасов - ему было 64 года. О смерти музыканта сообщается в канале коллектива на платформе MAX.
С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало Алексея Тарасова - бэк-вокалиста группы "Любэ". Светлая памятьговорится в публикации
В группе выразили соболезнования родным и близким Алексея, а также назвали его уход большой утратой.
Алексей Тарасов родился в Москве 2 декабря 1961 года. Он учился на дирижерско-хоровом отделении Академии имени Ипполитова-Иванова, а в "Любэ" состоял почти с первых дней существования группы.