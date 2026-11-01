Москва1 нояВести.Ушедший из жизни бэк-вокалист группы "Любэ" Алексей Тарасов был достойным и скромным человеком. Такое заявление сделал экс-сенатор, бывший участник группы Александр Вайнберг в комментарии изданию NEWS.RU.
По его словам, смерть Тарасова - это тяжелая утрата для группы.
Алексей Тарасов был прекрасным профессиональным музыкантом, обладал великолепным голосом, был достойным и скромным человеком. Это тяжелая утрата для родных, близких и группы "Любэ"сообщил Вайнберг
Музыкант Алексей Тарасов скончался 30 октября в 64-летнем возрасте. СМИ сообщили, что у вокалиста было онкологическое заболевание, и с начала лета вместо него на концертах выступал его сын Серафим.
Прощание с Тарасовым состоится 4 ноября.