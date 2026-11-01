Экс-участник "Любэ" Вайнберг: вокалист Тарасов был достойным и скромным

Экс-участник "Любэ": вокалист Алексей Тарасов был достойным и скромным Экс-участник "Любэ" Вайнберг: вокалист Тарасов был достойным и скромным

Москва1 ноя Вести.Ушедший из жизни бэк-вокалист группы "Любэ" Алексей Тарасов был достойным и скромным человеком. Такое заявление сделал экс-сенатор, бывший участник группы Александр Вайнберг в комментарии изданию NEWS.RU.

По его словам, смерть Тарасова - это тяжелая утрата для группы.

Алексей Тарасов был прекрасным профессиональным музыкантом, обладал великолепным голосом, был достойным и скромным человеком. Это тяжелая утрата для родных, близких и группы "Любэ" сообщил Вайнберг

Музыкант Алексей Тарасов скончался 30 октября в 64-летнем возрасте. СМИ сообщили, что у вокалиста было онкологическое заболевание, и с начала лета вместо него на концертах выступал его сын Серафим.

Прощание с Тарасовым состоится 4 ноября.