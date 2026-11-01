Москва1 ноя Вести.Похороны бэк-вокалиста группы "Любэ" Алексея Тарасова предварительно назначены на среду, 4 ноября. Об этом сообщил барабанщик музыкального коллектива Алексей Ерохин в беседе со "Звездой".

По его словам, подробной информации о месте и времени проведения церемонии пока нет отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что похороны Алексея Тарасова организуют группа "Любэ" и Продюсерский центр Игоря Матвиенко.

Музыкант скончался в возрасте 64 лет. Он боролся с тяжелой болезнью.

Алексей Тарасов был участником "Любэ" почти с самого основания группы, с 1989 года.