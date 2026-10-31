Прощание с Валерием Лысенко из "Мистера Твистера" пройдет 2 ноября в Москве

Прощание с музыкантом Валерием Лысенко пройдет в Москве 2 ноября Прощание с Валерием Лысенко из "Мистера Твистера" пройдет 2 ноября в Москве

Москва31 окт Вести.Прощание с Валерием Лысенко, вокалистом и барабанщиком группы "Мистер Твистер", пройдет в Москве в 11.00 в понедельник, 2 ноября. Об этом сообщается на официальной странице группы в социальной сети "ВКонтакте".

Церемония состоится в храме Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках по адресу: Москва, улица Юности, дом №17. Погребение пройдет в 13.30 на Раменском городском кладбище в Дементьеве.

Информация по похоронам Валерия "Ежа" Лысенко. Прощание с Валерием состоится в понедельник, 02.11.2026 г., в 11.00. Адрес: Москва, ул. Юности, д. 17 (Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках) говорится в публикации

Помянуть Валерия, поговорить о его творчестве и вспомнить истории из его жизни можно будет в клубе Glastonberry по адресу: 1-я Дубровская улица, дом №13А, стр. 1. Начало в 14.00. Гостям покажут фото- и видеоретроспективу творческого пути Лысенко и "Мистера Твистера", прозвучит музыка группы, а также будет открытый микрофон для тех, кто хочет выступить.

Ранее сообщалось, что Валерий Лысенко погиб в 65 лет в результате несчастного случая.