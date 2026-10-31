Москва31 октВести.Прощание с Валерием Лысенко, вокалистом и барабанщиком группы "Мистер Твистер", пройдет в Москве в 11.00 в понедельник, 2 ноября. Об этом сообщается на официальной странице группы в социальной сети "ВКонтакте".
Церемония состоится в храме Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках по адресу: Москва, улица Юности, дом №17. Погребение пройдет в 13.30 на Раменском городском кладбище в Дементьеве.
Информация по похоронам Валерия "Ежа" Лысенко. Прощание с Валерием состоится в понедельник, 02.11.2026 г., в 11.00. Адрес: Москва, ул. Юности, д. 17 (Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках)говорится в публикации
Помянуть Валерия, поговорить о его творчестве и вспомнить истории из его жизни можно будет в клубе Glastonberry по адресу: 1-я Дубровская улица, дом №13А, стр. 1. Начало в 14.00. Гостям покажут фото- и видеоретроспективу творческого пути Лысенко и "Мистера Твистера", прозвучит музыка группы, а также будет открытый микрофон для тех, кто хочет выступить.
Ранее сообщалось, что Валерий Лысенко погиб в 65 лет в результате несчастного случая.