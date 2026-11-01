Москва1 нояВести.Скончавшийся в 64 года бэк-вокалист "Любэ" Алексей Тарасов боролся с тяжелой болезнью с середины лета, рассказал РИА Новости бессменный лидер группы Николай Расторгуев.
Ранее представитель коллектива сообщил СМИ, что музыкант страдал от онкологического заболевания.
Болел с середины лета, попал в больницу, и там его не спасли. Тяжелая болезньрассказал Расторгуев
Прощание и похороны Тарасова, который был участником "Любэ" почти с самого основания группы, с 1989 года, пройдут 4 ноября.
Их организацией занимаются коллеги по коллективу и Продюсерский центр Игоря Матвиенко.