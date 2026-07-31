Скончался исполнитель главной роли в фильме "Судьба барабанщика" Умер сыгравший одну роль в кино Сергей Ясинский

Москва31 июл Вести.Ушел из жизни исполнитель главной роли в фильме "Судьба барабанщика" Сергей Ясинский. О смерти отца сообщил его сын Николай на портале Кино-Театр.ру.

Папа 29.07.2026 ушел от нас. Царствия небесного говорится в сообщении

Сергей Ясинский родился 19 июня 1943 года. В 1955 году он сыграл главную роль в фильме "Судьба барабанщика" режиссера Виктора Эйсымонта по мотивам одноименной повести Аркадия Гайдара.

Для Ясинского эта роль стала единственной. Он стал музыкантом, окончив Московскую консерваторию. Выступал с концертами, занимался преподавательской деятельностью.