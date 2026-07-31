Москва31 июлВести.Ушел из жизни исполнитель главной роли в фильме "Судьба барабанщика" Сергей Ясинский. О смерти отца сообщил его сын Николай на портале Кино-Театр.ру.
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Сергей Ясинский родился 19 июня 1943 года. В 1955 году он сыграл главную роль в фильме "Судьба барабанщика" режиссера Виктора Эйсымонта по мотивам одноименной повести Аркадия Гайдара.
Для Ясинского эта роль стала единственной. Он стал музыкантом, окончив Московскую консерваторию. Выступал с концертами, занимался преподавательской деятельностью.