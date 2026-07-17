В возрасте 65 лет умер художник-постановщик "Гардемаринов III" Сергей Иванов

Умер художник-постановщик "Гардемаринов III" Сергей Иванов В возрасте 65 лет умер художник-постановщик "Гардемаринов III" Сергей Иванов

Москва17 июл Вести.Художник-постановщик "Гардемаринов III" и "Сталинграда" Сергей Иванов умер на 66-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Иванова не стало 17 июля, в пятницу, причины смерти не приводятся.

Ушел их жизни художник-постановщик, член Союза кинематографистов России Сергей Владимирович Иванов (1961 – 2026)… Коллеги-кинематографисты запомнят Сергея Иванова как яркого, виртуозного профессионала и замечательного человека говорится в некрологе в официальном Telegram-канале Союза

Сергея Иванов родился 6 марта 1961 года в Москве. Окончил художественный факультет ВГИК имени С.А. Герасимова. Был художником-постановщиком киностудии "Мосфильм", принимал участие в создании ряда музыкальных клипов.

Среди его киноработ – "Гардемарины III", "Демон революции", " Ленин. Неизбежность" и "Мать моего сына". Лауреат множества премий, в том числе награжден "Золотым орлом" за лучшую работу художника-постановщика в фильме "Сталинград".