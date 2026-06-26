Советский и таджикский режиссер Бако Садыков скончался на 85 году жизни

В Германии скончался известный советский режиссер Бако Садыков Советский и таджикский режиссер Бако Садыков скончался на 85 году жизни

Москва26 июн Вести.В Германии скончался советский, таджикский актер и кинорежиссер Бако Садыков. Ему было 84 года, пишет таджикистанское информационное агентство "Азия-Плюс".

Известный таджикский кинорежиссер Бако Садыков скончался в Германии указано в сообщении

Уточняется, что кинодеятель умер в ночь на 25 июня. Причины смерти не уточняются. Похороны режиссера пройдут в Германии, куда он переехал из Узбекистана в 2025 году.

Бако Садыков в качестве актера сыграл в двух фильмах – "Пятеро из Ферганы" и "Адонис XIV". Его режиссерская фильмография насчитывает больше 40 картин.

Ранее в возрасте 89 лет ушел из жизни народный артист РСФСР Михаил Ножкин.