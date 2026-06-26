Москва26 июнВести.В Германии скончался советский, таджикский актер и кинорежиссер Бако Садыков. Ему было 84 года, пишет таджикистанское информационное агентство "Азия-Плюс".
Известный таджикский кинорежиссер Бако Садыков скончался в Германииуказано в сообщении
Уточняется, что кинодеятель умер в ночь на 25 июня. Причины смерти не уточняются. Похороны режиссера пройдут в Германии, куда он переехал из Узбекистана в 2025 году.
Бако Садыков в качестве актера сыграл в двух фильмах – "Пятеро из Ферганы" и "Адонис XIV". Его режиссерская фильмография насчитывает больше 40 картин.
Ранее в возрасте 89 лет ушел из жизни народный артист РСФСР Михаил Ножкин.