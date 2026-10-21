Москва21 окт Вести.Причиной смерти радиожурналиста Сергея Тутова (Мартина Ландерса), предварительно, стала сердечная недостаточность, он долгое время находился в реанимации, сообщили РИА Новости в его окружении.

О смерти Сергея Тутова рассказал ранее его коллега Алексей Образцов.

У него сердечная недостаточность. Ему стало плохо, потом его повезли в больницу. Две недели он был в реанимации и скончался в итоге рассказала собеседница агентства

Тутов запомнился слушателям по радиопрограммам на "Юности", "Роксе", "Станции 106,8". У него было собственное шоу "Back To The Universe", где он рассказывал об истории электронной музыки.