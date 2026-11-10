Сергей Соседов скончался от перелома основания черепа и кровоизлияния в мозг

Стала известна причина смерти Сергея Соседова Сергей Соседов скончался от перелома основания черепа и кровоизлияния в мозг

Москва10 ноя Вести.Стала известна причина смерти музыкального критика Сергея Соседова, в медицинских документах, обнародованных в эфире программы Андрея Малахова на телеканале "Россия 1", говорится о переломе основания черепа и кровоизлиянии в мозг, передает ИС "Вести".

Причинами смерти стали перелом свода черепа и субдуральное кровоизлияние следует из медицинского заключения

Кроме того, указано, что травмы журналист получил от падения на лестнице.

Ранее были опубликованы кадры смертельного падения Сергея Соседова. На них видно, как критик медленно поднимался по лестнице. В какой-то момент он остановился и упал на спину.