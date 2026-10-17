В Санкт-Петербурге 20 октября простятся с дирижером Андреем Медведевым Церемония прощания с дирижером Медведевым состоится 20 октября в Петербурге

Москва17 окт Вести.Церемония прощания с Андреем Николаевичем Медведевым - художественным руководителем и главным дирижером Эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга - состоится 20 октября. Об этом сообщает ГБУК "Петербург-концерт" в социальной сети "ВКонтакте".

20 октября состоится прощание с художественным руководителем и главным дирижером Эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга Андреем Николаевичем Медведевым говорится в публикации

Проститься с маэстро можно будет с 11.00 до 13.00 в Екатерининском собрании на набережной канала Грибоедова, 88-90.

Похоронят Медведева на Смоленском кладбище, погребение начнется в 14.00.

Андрей Николаевич Медведев скончался 16 октября 2026 года на 75 году жизни после долгой болезни. Он был известным дирижером, композитором и аранжировщиком.

Медведев был лауреатом всероссийских конкурсов. Он возглавлял Эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга. Медведев сочинял музыку для телепередач, документальных фильмов и театральных постановок. Его песни исполняли Михаил Боярский, Марина Капуро, Игорь Скляр и другие известные артисты. Он работал с Игорем Крутым Андреем Петровым, Давидом Тухмановым и многими другими, а также сотрудничал с французским шансонье Джорджем Мустаки. Его награды - Гран-при конкурса "Хит-парад-87", "Красная гвоздика", "Веста романса", "Новые имена" и другие.