Москва14 нояВести.В Санкт-Петербурге началось прощание с профессором, бывшим ректором Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Львом Сундстремом, сообщает РИА Новости.
Оно проходит в Центральном зале прощания.
Как сообщалось ранее, о смерти Льва Сундстрема стало известно в минувший вторник, 10 ноября. Лев Геннадьевич скончался на 86-м году жизни.
Гражданская панихида проходит в Центральном зале прощания на Партизанской улицесказано в публикации
Заслуженный деятель искусств России посвятил Театральному институту на Моховой (бывший ЛГИТМиК, ныне РГИСИ) 56 лет жизни. Он был выдающимся педагогом, ученым и считается одним из отцов-основателей современного российского образования в области театрального менеджмента.