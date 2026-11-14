В Петербурге началось прощание с экс-ректором РГИСИ Львом Сундстремом

Прощание с экс-ректором РГИСИ Львом Сундстремом началось в Петербурге В Петербурге началось прощание с экс-ректором РГИСИ Львом Сундстремом

Москва14 ноя Вести.В Санкт-Петербурге началось прощание с профессором, бывшим ректором Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Львом Сундстремом, сообщает РИА Новости.

Оно проходит в Центральном зале прощания.

Как сообщалось ранее, о смерти Льва Сундстрема стало известно в минувший вторник, 10 ноября. Лев Геннадьевич скончался на 86-м году жизни.

Гражданская панихида проходит в Центральном зале прощания на Партизанской улице сказано в публикации

Заслуженный деятель искусств России посвятил Театральному институту на Моховой (бывший ЛГИТМиК, ныне РГИСИ) 56 лет жизни. Он был выдающимся педагогом, ученым и считается одним из отцов-основателей современного российского образования в области театрального менеджмента.