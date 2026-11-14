Москва14 ноя Вести.В Санкт-Петербурге 14 ноября скончался литературовед, фольклорист и кандидат филологических наук Георгий Левинтон - профессор факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Он не дожил один день до своего 78-летия. Печальную новость сообщило агентство ТАСС со ссылкой на его семью.

Умер сегодня дома в Санкт-Петербурге цитирует слова собеседницы агентство ТАСС

Левинтон родился в Ленинграде 15 ноября 1948 года. В 1971 году окончил филфак Ленинградского государственного университета, в 1989 году защитил кандидатскую диссертацию. Сначала трудился в Институте этнографии АН СССР, который позднее стал Кунсткамерой - Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН, а с 1996 года преподавал на факультете этнологии (ныне антропологии) Европейского университета в Петербурге.

Левинтон занимался фольклористикой, этнологией, русской литературой, семиотикой и лингвистикой. В круг его интересов входили русский и славянский фольклор. Также он занимался исследованием произведений Александра Пушкина, Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой и других поэтов.