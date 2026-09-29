Академик, исследователь геномов Евгений Свердлов скончался на 88-м году жизни

Умер выдающийся российский биохимик, исследователь геномов Евгений Свердлов Академик, исследователь геномов Евгений Свердлов скончался на 88-м году жизни

Москва29 сен Вести.Ушел из жизни выдающийся ученый в области молекулярной биологии и генной инженерии, академик РАН, профессор, доктор наук Евгений Свердлов. Печальная новость появилась на сайте Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН.

28 сентября 2026 года, на 88-м году жизни, скончался выдающийся ученый в области молекулярной биологии и генной инженерии, многие годы возглавлявший Лабораторию структуры и функций генов человека, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и Государственной премии РФ, академик РАН Евгений Давидович Свердлов говорится в некрологе

Большая часть трудов ученого была посвящена разработке методов исследования генетического материала, анализу структур и функций генов, развитию основ современной биотехнологии. Он разработал химические подходы к определению последовательностей молекул ДНК, что позволило создать основы расшифровки геномов, в том числе человека.

До последнего времени Свердлов являлся советником РАН, научным руководителем Института молекулярной генетики РАН, профессором молекулярной генетики на кафедре молекулярной биологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, руководителем более 70 кандидатских и 6 докторских диссертаций. Занимал пост главного редактора журнала "Молекулярная генетика, микробиология и вирусология". Имел большое количество государственных наград.

О времени и месте гражданской панихиды будет сообщено дополнительно.