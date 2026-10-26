Ушел из жизни доктор исторических наук и профессор СГУ Юрий Шабаев

Скончался один из основоположников отечественной этнополитологии Юрий Шабаев Ушел из жизни доктор исторических наук и профессор СГУ Юрий Шабаев

Москва26 окт Вести.На 75 году жизни скончался Юрий Шабаев – доктор исторических наук и профессор Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина. Об этом вуз сообщил в социальной сети "ВКонтакте".

23 октября не стало Юрия Петровича Шабаева – доктора исторических наук, профессора кафедры философии и социально-политических наук Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, заведующего сектором этнографии Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН, председателя Коми регионального отделения Российского общества политологов говорится в публикации

Шабаев считается одним из основателей отечественной этнополитологии - это направление он развивал через учебные курсы и методические материалы. Двадцать лет ученый был экспертом Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов, готовил аналитику по этносоциальным процессам на Севере и в Урало-Поволжье.

В последние годы его интерес сместился к антропологии северных и арктических городов. Также он заведовал сектором этнографии института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН.

Коллектив вуза принес соболезнования родным и близким. Память о Юрии Петровиче навсегда останется в сердцах коллег и учеников.