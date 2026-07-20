Москва20 июл Вести.В Саратове трагически погиб 70-летний историк Владимир Кащеев. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, автобус налетел на доктора наук у здания университета, в котором он работал.

Региональное ГУ МВД ранее публиковало информацию о похожем ДТП на пересечении Московской и Астраханской улиц, при этом личность погибшего на момент происшествия не была установлена. Источник "РГ" сообщил, что в этом ДТП погиб именно Владимир Кащеев говорится в публикации

Подробности произошедшего неизвестны.

По имеющимся данным, Кащеев был профессором кафедры истории древнего мира Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Он специализировался на античной истории и классической филологии, изучал влияние античного наследия на тексты Антона Чехова.