Ушел из жизни профессор МГУ и МДА Валерий Саврей

В возрасте 70 лет умер профессор МГУ и МДА Валерий Саврей Ушел из жизни профессор МГУ и МДА Валерий Саврей

Москва19 окт Вести.В возрасте 70 лет умер профессор Московского государственного университета имени М. В​​​. Ломоносова (МГУ) и Московской духовной академии (МДА) Валерий Саврей. Об этом сообщили в пресс-службе МДА.

19 октября 2026 года на 71-м году жизни скончался профессор Московской духовной академии и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова доктор философских наук Валерий Яковлевич Саврей говорится в некрологе на сайте МДА

Валерий Саврей - исследователь трудов отцов христианской церкви и эксперт Патриаршего совета по мировым религиям. Основатель первой в России кафедры истории и теории мировой культуры и Института мировой культуры МГУ имени М.В. Ломоносова.

Причины смерти не разглашаются. Информация о времени и месте церемонии прощания появится позже.