Москва19 октВести.В возрасте 70 лет умер профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) и Московской духовной академии (МДА) Валерий Саврей. Об этом сообщили в пресс-службе МДА.
19 октября 2026 года на 71-м году жизни скончался профессор Московской духовной академии и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова доктор философских наук Валерий Яковлевич Саврейговорится в некрологе на сайте МДА
Валерий Саврей - исследователь трудов отцов христианской церкви и эксперт Патриаршего совета по мировым религиям. Основатель первой в России кафедры истории и теории мировой культуры и Института мировой культуры МГУ имени М.В. Ломоносова.
Причины смерти не разглашаются. Информация о времени и месте церемонии прощания появится позже.