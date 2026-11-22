В Нижнем Новгороде скончался профессор ННГУ им. Лобачевского Николай Черноруков Умер профессор Нижегородского государственного университета Николай Черноруков

Москва22 ноя Вести.В Нижнем Новгороде умер профессор Нижегородского государственного университета Николай Черноруков. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

С прискорбием сообщаем, что в ночь на 22 ноября 2026 года на 91-м году жизни не стало выдающегося ученого, Заслуженного деятеля науки РФ и Заслуженного профессора ННГУ Николая Георгиевича Чернорукова говорится в сообщении

В университете Николай Черноруков работал более 60 лет: 24 года возглавлял химический факультет на посту декана и 27 лет руководил кафедрой радиохимии.

Профессор Николай Черноруков – автор около 500 научных работ, 20 патентов и фундаментальных учебных пособий по радиохимии. Под его руководством защищены 30 кандидатских и докторских диссертаций.

О времени и месте прощания сообщат дополнительно.