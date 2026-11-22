Москва22 нояВести.В Нижнем Новгороде умер профессор Нижегородского государственного университета Николай Черноруков. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
С прискорбием сообщаем, что в ночь на 22 ноября 2026 года на 91-м году жизни не стало выдающегося ученого, Заслуженного деятеля науки РФ и Заслуженного профессора ННГУ Николая Георгиевича Черноруковаговорится в сообщении
В университете Николай Черноруков работал более 60 лет: 24 года возглавлял химический факультет на посту декана и 27 лет руководил кафедрой радиохимии.
Профессор Николай Черноруков – автор около 500 научных работ, 20 патентов и фундаментальных учебных пособий по радиохимии. Под его руководством защищены 30 кандидатских и докторских диссертаций.
О времени и месте прощания сообщат дополнительно.