В ДТП погиб ректор Тамбовского госуниверситета Павел Моисеев Ректор Тамбовского госуниверситета Павел Моисеев погиб в ДТП

Москва5 ноя Вести.Ректор Тамбовского государственного университета им. Державина и депутат Тамбовской областной Думы Павел Моисеев погиб в результате ДТП. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов.

В ДТП погиб ректор Державинского университета, депутат Тамбовской областной Думы Павел Моисеев. Павел Сергеевич возглавил Тамбовский государственный университет имени Державина в 2022 году. Под его руководством вуз активно развивался, став настоящим центром международного сотрудничества говорится в сообщении

По информации регионального УМВД, ДТП произошло ночью 5 ноября. Квадроцикл, которым управлял Моисеев, наехал на металлическое ограждение и перевернулся. Ему было 39 лет.