В возрасте 87 лет скончался заслуженный врач РФ Владимир Черкасов

Умер заслуженный врач РФ и экс-депутат Пермского края Владимир Черкасов В возрасте 87 лет скончался заслуженный врач РФ Владимир Черкасов

Москва16 сен Вести.На 88 году жизни умер заслуженный врач РФ, академик Российской академии естественных наук, экс-депутат Пермского края, бывший ректор Пермского медицинского института Владимир Черкасов. Об этом сообщили на странице во "ВКонтакте" Минздрава региона.

Профессор скончался 15 сентября. Причина смерти не уточняется.

На протяжении 55 лет врач трудился в здравоохранении Прикамья.

Владимир Черкасов внес значительный вклад в развитие грудной, сосудистой хирургии, в систему подготовки высококвалифицированных врачей в нашем регионе. На пермской земле Владимир Аристархович создал школы хирургов и фтизиатров отмечается в сообщении

Прощание с Владимиром Черкасовым пройдет 18 сентября с 10.30 до 12.00 по улице Куйбышева, 14, большой зал Пермской краевой Филармонии. Похоронят выдающегося врача на Северном кладбище.