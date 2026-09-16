Москва16 сен Вести.Доцент кафедры периодической печати факультета журналистики Уральского федерального университета Рафаиль Исхаков скончался в Екатеринбурге в возрасте 72 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Рафаиль Лутфуллович был очень неравнодушным человеком к делам факультета, к делам студентов, своих сослуживцев, преподавателей и, конечно, к делам университета цитирует декана журфака УрФУ Алексея Фаюстова агентство

Исхаков родился в 1954 году, а в 1976 году окончил факультет журналистики УрГУ. Он работал в печатной прессе, а с 1995 года начал преподавать в Уральском федеральном университете.

Прощание состоится в субботу, 19 сентября, в 9.00. Оно пройдет в траурном зале Широкореченского мемориального комплекса в Екатеринбурге, как сообщил сын преподавателя Роман Исхаков.