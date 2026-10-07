Умер один из создателей Петербургского университета МВД Виктор Сальников В возрасте 80 лет умер выдающийся ученый-юрист Виктор Сальников

Москва7 окт Вести.В возрасте 80 лет ушел из жизни доктор юридических наук, профессор Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-лейтенант милиции в отставке Виктор Сальников. Об этом сообщили в РГПУ имени А. И. Герцена.

От имени коллектива Герценовского университета и от себя лично выражаю самые искренние и глубокие соболезнования в связи с кончиной Виктора Петровича Сальникова. Для всех нас это невосполнимая утрата. Ушел из жизни выдающийся ученый, педагог, государственный деятель, человек огромной эрудиции и душевной щедрости сказал ректор вуза Сергей Тарасов

Виктор Сальников - ученый-правовед, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, почетный работник высшего профессионального образования РФ. Родился 14 сентября 1946 года в Саратовской области. Окончил Высшее политическое училище МВД СССР и Всесоюзный юридический заочный институт, защитил диссертацию на тему "Правовая культура и поведение советских граждан: Вопросы теории" и докторскую " Правовая культура: теоретико-методологический аспект".

В 1998-2006 годах Сальников занимал пост начальника Санкт-Петербургского университета МВД России, в 2007-м стал возглавил управление Министерства юстиции России по Северо-Западному федеральному округу.

Является одним из основоположников научного направления, связанного с разработкой проблем правовой культуры и путей ее формирования. Удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Среди его фундаментальных трудов — "Социалистическая правовая культура", "Государственная идеология и язык закона", "Экономическая безопасность России: концепция — правовые основы — политика" и многие другие.